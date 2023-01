Le ragioni dell’addio di Alessandro Michele raccontate da Marcello Albanesi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 gennaio 2023) “Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato più di venti anni, dentro un’azienda a cui ho dedicato instancabilmente tutto il mio amore e la mia passione creativa”. È con queste parole che, uno degli stilisti più eclettici della nostra epoca, lo scorso novembre ha detto addio a Gucci, il marchio di cui era direttore creativo. Vera e propria locomotiva trainante del gruppo Kering, Gucci ha registrato – soltanto nell’anno 2021 – 9,73 miliardi di euro di fatturato, in crescita del 31% rispetto all’anno precedente. Il brand rappresenta oltre la metà del fatturato del gruppo e ha creato attorno a sé – anche grazie al successo planetario di opere come il film di Ridley Scott House of Gucci – un nuovo interesse che ...