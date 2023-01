Le Iene | Teo Mammucari lascia il programma | ecco chi prenderà il suo posto accanto a Belen Rodriguez

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Non è passata inosservata l’assenza di Teo Mammuccari nel corso dell’ultima puntata de Le, lo show satirico di Davide Parenti., rimasta da sola alla conduzione, non ha fatto alcun riferimento al forfait del conduttore, facendo insospettire il pubblico da casa. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate da Dagospia, dietro l’assenza del conduttore ci sarebbe stata una furiosa lite avvenuta con gli autori: Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti. Pochi minuti fa, la produzione delha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia il cambio della guardia a Le. Fuori Teoper altri impegni professionali e dentro Max Angioni, già ospite fisso. del. L’attore ...

LeMammucari assente e Belen conduce da sola: 'Colpa di una lite furibonda'. Il retroscena Masterchef, Hue si dichiara a Jeremy Chan: 'Ha tutto quello che cerco'. Ecco chi è stato eliminato ...Mammucari dice addio a "Le". Dopo 12 mesi esatti alla guida del programma con Belén Rodriguez, come previsto e in accordo con Mediaset, il conduttore si dedicherà a nuove esperienze ...

Passaggio del testimone a Le Iene, il programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti in onda tutti i martedì in prima serata registra un altro cambio di conduzione. Dopo un anno 'scoppia' la coppia ...