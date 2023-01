Le Iene | Teo Mammucari lascia | al suo posto Max Angioni

(Di venerdì 27 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate dellesarà affidata all’attuale ospite fisso Maxche, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida”. E’ quanto si legge in una nota di Mediaset che “ringraziaper il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max: l’attore ha debuttato allequest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del ...

... si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1" "Come previsto e in accordo con Mediaset,Mammucari , dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove ...Come previsto e in accordo con Mediaset,Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida dellecon Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia l, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento.

Teo Mammucari lascia Le Iene: l'annuncio ufficiale e il nome del nuovo conduttore Today.it

Teo Mammucari lascia Le Iene: Nuovi progetti su Italia1 ecco chi lo sostituirà nelle prossime puntate Fanpage.it

Le Iene: Belén Rodriguez conduce senza Teo Mammucari. Il motivo «Una lite clamorosa» Vanity Fair Italia

Teo Mammucari fuori da “Le Iene”. Il conduttore non era in onda la scorsa puntata, ora arrivano… Il Fatto Quotidiano

Teo Mammucari lascia “Le Iene”: arriva Max Angioni accanto a Belen La Stampa

Non è certo passata inosservata l'assenza di Teo Mammucari nella puntata de Le Iene in onda ieri su Italia 1. Trattandosi del conduttore del… Leggi ...Teo Mammucari via dal programma di inchieste in onda su Italia 1: arriva l'ufficialità Martedì scorso tutti i telespettatori hanno notato ovviamente che ...