Le idee da rubare alle star più freddolose | da Anne Hathaway a Angelina Jolie

Leggi su iodonna

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Fa freddo, sì. E anche lesembrano ormai essersene rese conto: dopo anni di red carpet senza calze e cappotti, mai come in questa stagione invernale – complici le tendenze – sono sempre di più le icone di stile che prediligono outfit caldi e coprenti. Lepiù “”? L’attrice, ad esempio: è facile avvila in cappotto e abito da sera, anche nel front row. E non è l’unica. Tendenza Teddy Bear Inverno 2022-2023 guarda le foto Leggi anche ...