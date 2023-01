Le “esodate” da Opzione Donna | 20mila senza pensione | «Il governo fa cassa sulla nostra pelle»

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 gennaio 2023) All’epoca dell’approvazione della legge Fornero si parlò molto degli esodati. Ovvero di quei lavoratori che avevano deciso di lasciare la loro occupazione in anticipo, usufruendo magari delle indennità dell’epoca, e che poi si sono trovati spiazzati dall’allungamento dell’età pensionabile. Oggi Repubblica parla invece delleda. Ovvero delle lavoratrici che non potranno andare inperché con la Legge di Bilancio 2023 ilMeloni ha cambiato le regole del sussidio. Il quotidiano calcola che siano ventimila le donne “”. Mentre le lavoratrici scendono in piazza: un primo presidio c’è stato il 19 gennaio davanti al ministero del Lavoro. Le lavoratrici chiedono di tornare all’originaria. Ovvero ...