ROMA - Niente da fare per lache contava fino all'ultimo minuto di mercato di accontentare mister Sarri , andando a reperire un attaccante che potesse fare allo stesso tempo da vice Immobile e da valida alternativa per l'...L'è, ovviamente, sempre quello di provare a beffare il portiere insaccando la sfera nella ... il compianto Sinisa Mihajlovic , che con le maglie di Roma, Sampdoria,e Inter trasformò da ...

Lazio, obiettivo rinnovo di Zaccagni: contratto al 2027 e 2 milioni di euro di ingaggio all'anno TUTTO mercato WEB

Lazio, l'obiettivo Bonazzoli si allontana: resterà alla Salernitana Corriere dello Sport

Avviso pubblico "Sportelli Ascolto" presso le scuole per gli studenti Regione Lazio

Roma e Lazio insieme: un fumetto per la Giornata della Memoria RomaToday

Calciomercato Lazio, obiettivo terzino sinistro e vice Immobile Sky Sport

L'ad granata Milan toglie l'attaccante dal mercato: "Stiamo cercando un'altra punta, ma Federico resta parte della squadra e continuerà ad esserlo" ...Calcio, Lazio: Immobile freme per rientrare ... anche solo per respirare il clima partita. L’obiettivo presumibile però è il match di Coppa Italia con la Juventus, in programma giovedì allo Stadium.