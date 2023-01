Lazio | il club smentisce le indiscrezioni su Vecino | “Nessuna intenzione di interrompere il rapporto”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nelle ultime ore sono emerse dellein merito ad un possibile addio allada parte del centrocampista Matiasche, secondo alcuni, avrebbe addirittura chiesto la cessione ai biancocelesti. Adesso però la stessa società capitolina, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto smentire categoricamente tali voci, ritenendole false e prive di fondamento: “Le notizie riguardanti Matías, pubblicate oggi da Il Messaggero e da Il Corriere dello Sport, successivamente rilanciate da diversi siti e radio con titoni e affermazioni eclatanti, non corrispondono al vero. Il giocatore non ha mai manifestato ad alcuno la volontà di lasciare lané tantomeno la Società hadiil...

...recupera Cabral e Martinez Quarta per la trasferta di domenica contro la, ma non potrà convocare ovviamente Josip Brekalo atteso per questo pomeriggio a Firenze e prossimo a legarsi al...... non quella che probabilmente aveva immaginato al momento dello strappo con il suo attuale: il ...e Roma si "divorano" le milanesi Lo scenario - Champions: cosa accadrà

Lazio, la nota del club su Vecino: “Non ha mai chiesto la cessione e il club non intende venderlo” Alfredo Pedullà

Lazio, Sarri ritrova Immobile, Vecino e Patric, ma perde Radu. Il club omaggia la giornata della Memoria ilmessaggero.it

Juventus e Lazio, parla Vegas (ex Consob): basta il calcio in borsa ... Milano Finanza

Roma e Lazio insieme: un fumetto per la Giornata della Memoria RomaToday

Al Pga Show di Orlando il Lazio Golf District mette in vetrina Roma ... USARCI

C'eravamo tanto amati, o forse no. Rocco Commisso e Claudio Lotito, presidenti che forse più degli altri personificano le due società di cui sono a capo, in questi primi anni ...Primo allenamento tattico in vista della Fiorentina archiviato. La Lazio si è ritrovata dopo le 15 in campo a Formello per la prima vera seduta dedicata al match di domenica e per Sarri ...