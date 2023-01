Lazio e Roma si divorano le milanesi? Lo scenario-Champions | cosa accadrà

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Negli ultimi due campionati, la distanza tra Milano eè stata di 43 (2021/22) e 40 punti (2020/21). Il bottino di Inter e Milan è rimasto identico nel biennio dei trionfi, 170 in entrambi i casi, mentre quello delle squadre della Capitale è calato di soli 3 punti nella stagione di rodaggio di Sarri e Mourinho rispetto a quella con Inzaghi e Fonseca (da 43 a 40 punti). La distanza era cristallizzata: lebattagliavano tra loro per lo scudetto mentre lene duellavano per spartirsi l'Europa League e la Conference. Le prime davano ormai per scontato l'ingresso in, le seconde nemmeno si avvicinavano. Ora, a girone d'andata terminato, sono tutte racchiuse in un punto. Il dislivello è sparito. Sono peggiorate di 13 punti complessivi lee sono migliorate di 11 punti totali ...