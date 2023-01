(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una nuova stagione contro le disuguaglianze, la precarietà e i ricchi sempre più ricchi a scapito dei meno abbienti. "Dobbiamo essere quelli che limitano ia termine, come in Spagna . ...

Così la candidata alla segreteria del Pd,Schlein , nel suo comizio alla Sala Chiamata del porto di Genova. Sempre in tema, Schlein ha aggiunto: "Fissiamo un salario minimo in questo ...... luogo simbolo delnel capoluogo ligure, per ascoltare l'intervento della candidata alla segreteria nazionale del PdSchlein. Al centro dell'incontro pubblico, organizzato nell'ambito del ...

Lavoro, Elly Schlein: “Basta contratti pirata, ascoltiamo i sindacati” Globalist.it

Pd, Elly Schlein a Genova: "Serve una svolta nelle politiche del lavoro" La Repubblica

Primarie Pd, bagno di folla per Elly Schlein alla Sala Chiamata, "Nel partito c'è voglia di riscatto" (Foto e video) SavonaNews.it

"Il lavoro di nuovo al centro", a Carrara assemblea aperta per Elly ... La Voce Apuana

Pd, Elly Schlein a Genova: “Vogliamo un ricongiungimento familiare tra il Pd e il popolo della sinistra. Sull… Il Secolo XIX

La candidata alla segreteria del Pd, Elly Schlein parla dei problemi del lavoro: "Dobbiamo essere quelli che limitano i contratti a termine, come in Spagna" ...Tutti i sondaggi la danno già per spacciata e sembra ormai spianata la strada verso la vittoria di Stefano Bonaccini alle primarie del Partito ...