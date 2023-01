“Lavoriamo più di 12 ore per 7 giorni a settimana | molte in nero” | la denuncia degli operai del tessile “made in Italy” di Firenze e Prato

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una trentina didel distrettodell’area di, dove vengono prodotti i capi di noti brand del “in”, hannoto sfruttamento, lavoroe orari insostenibili. Anche più di 12 ore di lavoro per 7, hanno spiegato in un presidio giovedì 26 gennaio fuori dalla fiera Pitti filati di. “Le condizioni di lavorote dalle maestranze che lavorano nelle lunghe filiere di appalti e subappalti stridono con i tanto declamati ‘codici etici’ e le garanzie che queste grandi aziende danno sul controllo delle proprie filiere”, dichiara Francesca Ciuffi del SiCobas, sigla sindacale di base che in passato ha già portato alla ...

