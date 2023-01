L’autunno caldo dell’Euro digitale | la decisione fra sei mesi

Leggi su fmag

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ci siamo lasciati, nella scorsa puntata, chiedendoci “A che punto siamo con l’Euro?“. Era lo scorso ottobre e la BCE, la Banca Centrale Europea informò che era partita la sperimentazione sulla monetache avrebbe rafforzato il mercato unico europeo con una nuova stablecoin. Ma facciamo un passo indietro per capire meglio. Euro… di che parliamo? Lo scorso anno abbiamo assistito al boom delle criptovalute: parole come bitcoin, blockchain, criptomonete e affini sono entrate nel parlare quotidiano. Questo perché gli investimenti in asset digitali e criptovalute, in tutto il mondo, sono cresciuti in modo esponenziale. E se, da una parte, molti Paesi hanno posto un freno attraverso regimi fiscali più o meno stringenti (soprattutto per evitare il traffico illecito di denaro), a livello globale si è compresa la ...