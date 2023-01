Latina | Pernarella | “Teniamo alta l’attenzione su Borgo Montello”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 gennaio 2023)– “La discarica diin provincia dicontinua a costituire un serio pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente, in quanto ancora in attesa di bonifica e di messa in sicurezza”. Così in una nota Gaia, Consigliera M5S alla Regione Lazio. Proprio per questo la collega Ilaria Fontana, deputata del Movimento 5 Stelle, ha depositato un’interrogazione, con la quale ha chiesto conto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’attività di bonifica della discarica, alla luce del prolungarsi dei ritardi. Voglio ricordare che nel febbraio 2021 Arpa Lazio ha indicato come tutti i campioni prelevati daabbiano mostrato la rilevante presenza di metalli quali arsenico, ferro e manganese, le cui concentrazioni ...