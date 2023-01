L’appello di Iva Zanicchi | «Ama | hai invitato Al Bano | Morandi e Ranieri ma manca una donna Della mia età ci sono rimasta solo io»

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO – Inizia il viaggio di RTL 102.5 verso la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Ogni giorno, nel corso di Non Stop News, uno speciale ospite si collegherà con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro per condividere impressioni, curiosità e pareri sulla kermesse canora. Ieri, in collegamento, Ivaè stata ospite di RTL 102.5. L’artista ha partecipato ben undici volte al Festival di Sanremo e ne ha vinti tre, diventando la cantantead aver vinto più volte la manifestazione canora. Ed è proprio sulle donne in gara quest’anno che Ivascommette: «Sulla carta c’è una squadra femminile di tutto rispetto. Amadeus, esattamente come l’anno scorso, sta facendo un grande Sanremo. Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie». Su Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara ...