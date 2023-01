L’Antitrust boccia il “decreto Trasparenza” del governo sul carburante | “A rischio la competitività”

(Di venerdì 27 gennaio 2023)dà ragione ai benzinai sul “” varato dalche impone l’esposizione di tabelle con i prezzi medi giornalieri delaccanto al costo di ogni singolo rivenditore. “Non è necessario introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibiledi riduzione degli stimoli competitivi”, fa notare Roberto Rustichelli, Garante della concorrenza e del mercato. L’ente si è detto comunque “favorevole a un ulteriore potenziamento delle misure di visibilità dei prezzi praticati dai singoli distributori, con le rilevazioni ministeriali e la diffusione tramite strumenti tradizionali o telematici”. Ilaveva optato ...

