(Di venerdì 27 gennaio 2023) Piccola, grande soddisfazione per l'in un Australian Open non fortunato per i colori azzurri. Una bella vittoria, quella di Federica, da Fano, classe 2005, che ha conquistato il trofeo ...

Piccola, grande soddisfazione per l'in un Australian Open non fortunato per i colori azzurri. Una bella vittoria, quella di Federica Urgesi, da Fano, classe 2005, che ha conquistato il trofeo del doppio femminile agli Australian ...Il viaggio di MasterChef2023 prosegue e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ... i peggiori si sono sfidati a un Pressure Test, che ha decretato l'...

Lampo Italia: alla Urgesi il titolo nel doppio Jr in coppia con Jamrichova La Gazzetta dello Sport

Intervento lampo del Comune alle aiuole delle rose nel degrado: stamattina pulizia e manutenzione Virgilio

Italia-Usa, missione lampo del consigliere diplomatico di Giorgia Meloni a Washington: incontra Sherman e Jak… La Stampa

Veicoli elettrici, Electra arriva in Italia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cessione lampo, saluta la Roma ma resta in Italia | Visite mediche e firma Romanista

Piccola, grande soddisfazione per l’Italia in un Australian Open non fortunato per i colori azzurri. Una bella vittoria, quella di Federica Urgesi, da Fano, classe 2005, che ha conquistato il trofeo ...Miglior risultato stagionale per MasterChef Italia su Sky e streaming NOW, Il viaggio di MasterChef Italia prosegue e i giudici tra Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continua ...