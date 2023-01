L’alunna in ipotermia in una classe Una mamma rivela | “Da due anni in classe con il giubbotto a causa delle misure anti Covid

...classe dell'portata in ospedale - . Mio figlio sta sempre col dolcevita e il giubbotto i bambini non lo tolgono mai. Ormai da due anni nel periodo invernale è sempre la stessa situazione'.'...E' stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per. Il ... Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla dice che ''...'ultima delle segnalazioni del problema fatta perchè il giorno prima...

I riscaldamenti non funzionano e a scuola si gela, alunna si sente male e va in ipotermia. Il sindaco: “Problema in via di risoluzione” Orizzonte Scuola

Alunna in ipotermia, genitori protestano davanti la scuola Livesicilia.it

Riscaldamento rotto in una scuola elementare a Palermo: alunna portata in ospedale per ipotermia Il Fatto Quotidiano

Palermo, riscaldamenti guasti a scuola: alunna in ospedale per ... Agenzia ANSA