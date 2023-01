Ladro entra in un appartamento ma si ubriaca e sviene | il proprietario lo ritrova sdraiato sul pavimento

(Di venerdì 27 gennaio 2023)in unma siUnin unma si: è quanto accaduto in Malesia, precisamente a Bahau, con ildell’immobile che hato il criminalesul. Secondo quanto ricostruito, ilsi è intrufolato in una casa del quartiere di Taman Tanjung ma, distratto dagli alcolici, ha iniziato a bere fino allo svenimento. L’uomo è statoto daldell’circondato da bottiglie vuote e bicchieri. Al suo fianco aveva anche un sacchetto contenente due coltelli, un ...

