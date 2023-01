La tragedia del Pertini è il risultato di una narrazione tossica che romanticizza i dolori della maternità

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Nella notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso all’ospedale Sandrodi Roma è morto un neonato di tre giorni. Sua mamma lo stava allattando quando, stremata dalle fatiche del parto, si è addormentata, causandone il soffocamento. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta: l’ipotesi di reato è di omicidio colposo contro ignoti e la madre è qualificata come parte offesa. La mala gestione di alcune strutture ospedaliere italiane del rooming-in, termine che si riferisce alla possibilità delle madri di tenere il bambino nella loro stanza subito dopo il parto e senza limiti di orario, è nota da tempo. La responsabilità è da imputare alla malasanità e alla carenza di personale, ma non solo. La responsabilità di questa gestione e, più nello specifico, di tragedie come queste è soprattutto nella...