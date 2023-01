La telefonata | poi l' orrore in ascensore Choc | chi è lo stupratore del condominio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Sono scattate le manette per un 33enne originario del Camerun, richiedente asilo, con l'accusa di violenza sessuale. L'arresto è stato portato a termine dai poliziotti della questura di Monza e Brianza. Ieri mattina, agenti della Volante sono intervenuti in un complesso condominiale in cui, con una, era stata segnalata da un addetto alle pulizie dello stabile una violenza sessuale in atto. I poliziotti, arrivati subito sul posto, hanno sorpreso un cittadino camerunense di 33 anni, che, entrato all'interno di un, aveva aggredito, palpeggiandola sulle parti intime, una donna italiana di 38 anni. I poliziotti, una volta bloccato l'aggressore, hanno provveduto a una prima ricostruzione dell'accaduto, anche grazie ai testimoni che avevano assistito al fatto. L'uomo è stato quindi accompagnato in questura dove, dopo i rilievi ...