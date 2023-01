La storia di Tòth e Kertesz | gli allenatori geniali che rivoluzionarono il calcio in Italia e salvarono centinaia di ebrei in Ungheria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il freddo non dà tregua all’interno del cortile del castello di Buda, una delle ultime roccaforti scelte dalle truppe naziste per la resistenza contro l’Armata Rossa. Lì è posizionato un plotone di esecuzione tedesco pronto a sparare. I soldati stanno solo aspettando il via libera per eseguire un’azione ripetuta decine di volte durante quei sei anni di guerra. Di fronte ai fucili sono poste sette persone stremate dalla prigionia e dal gelo. Prigionieri di guerra, membri della resistenza o collaborazionisti. Due di loro sono però anche altro. Sonodi, ma nonqualsiasi. Fanno parte di quella ristretta cerchia magiara venuta ina rivoluzionare il gioco durante gli anni Trenta. Entrambi nati a Budapest alla fine dell’800, sudditi dell’Impero austro-ungarico. Il 28 luglio 1891 e il 21 ...