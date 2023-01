La SPAL in visita al Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Martedì 31 gennaio, a pochi giorni dalla ricorrenza del “GiornoMemoria”, la prima squadra biancazzurra si recherà inalNazionale– MEIS di Ferrara, per commemorare le vittimeed approfondire la storia e la cultura ebraica grazie ad unaguidata tenuta dal direttore delAmedeo Spagnoletto. L’iniziativa vuole suggellare l’inizio di nuova collaborazione avviata dainsieme al MEIS, che prevede lo sviluppo di una serie di attività finalizzate a trasmettere l’importanza ed il valorememoria storica anche alle generazioni più giovani elotta al razzismo e ...

La 22° giornata del campionato di Serie B si gioca dal 27 al 29 gennaio 2023: apre Cagliari -, chiude Frosinone - Benevento

In mezzo alle trattative di mercato che tengono banco in questo finale di gennaio la SPAL fa visita al Cagliari nell’anticipo della terza dì giornata di ritorno (venerdì, ore 20:30) alla Unipol Domus.Qualche appunto sparso, a mente fredda, sul pareggio casalingo con l'Ascoli che ha inaugurato il 2023 al Paolo Mazza. Meglio non sperare nelle espulsioni altrui Dato statistico mediamente inquietante: ...