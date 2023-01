“La Shoah ci ricorda il drammatico ruolo del silenzio e dell’indifferenza”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Pubblichiamo una riflessione del presidente delle Acli provinciali di Bergamo, Daniele Rocchetti, sul Giorno della Memoria Molte volte, guidando centinaia di studenti bergamaschi, sono stato ad Auschwitz-Birkenau. Ho avuto il privilegio di avere insieme, durante la visita, testimoni come Shlomo Venezia, Hanna Weiss, Sami Modiano. Un paio di volte, anche Andra e Tatiana Bucci. Con Sergio De Simone, loro cugino, furono deportate, piccolissime, in Polonia. La loro colpa: essere ebree, pur nate da matrimonio misto. Le due sorelle, dopo la fine della guerra, tornarono dal campo, Sergio no, lui non tornò. Fu sopraffatto dall’inganno perpetrato da Mengele una mattina di novembre del 1944, quando entrò nel Kinderblock, nella baracca dei bambini, e disse: “Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti”. Sergio fece un passo in avanti insieme ad altri diciannove bambini. Furono trasferiti al ...