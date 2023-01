La scure woke “decapita” Nemer | sei mesi di squalifica per la banana a Traoré

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Roma, 27 gen – Il pilone della Benetton Rugby e della Nazionale azzurra, Ivan, è statoto fino al 30 giugno 2023. Una pena severissima che ha colpito l’atleta per aver regalato unaal compagno di squadra Cherif. Lo scherzo aI fatti risalgono ad un mese fa, quando la Benetton Rugby ha festeggiato il Natale con una vecchia usanza della squadra: il Secret Santa o, per dirla in italiano, il Babbo Natale segreto. Un momento in cui i compagni di squadra si scambiano regali di Natale anonimi. È il turno di Cherif, pilone di origine guineana ma cittadino italiano con qualche presenza all’attivo anche con la Nazionale azzurra, il quale apre il suo regalo trovandovi però dentro unamarcia. Uno scherzo da spogliatoio che ...