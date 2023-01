La Salernitana torna a sorridere | 2-1 al Lecce

(Di venerdì 27 gennaio 2023) AGI - Dopo sette turni di astinenza laa vincere battendo a domicilio il. Al Via del Mare finisce 2-1 grazie alle reti ospiti di Dia e Vilhena, mentre a nulla serve il sigillo locale di Strefezza. Con questo successo la squadra di Nicola si mette in tasca 3 punti pesanti in chiave salvezza salendo a 21 in classifica, scavalcando proprio gli uomini di Baroni che restano invece fermi a quota 20. Pronti via e la formazione campana sblocca il risultato dopo neanche cinque minuti dal fischio d'inizio, grazie ad una fiammata di Dia che raccoglie una respinta di Pezzella e, senza pensarci due volte, lascia partire un destro da fuori che fulmina Falcone. Al 20' arriva anche il raddoppio granata: Dia prova a servire Piatek che non arriva sulla palla, alle spalle della linea difensiva giallorossa però s'inserisce ...

