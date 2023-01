La Royal Family ha inviato a Harry e Meghan messaggi segreti | ecco quali

Leggi su tpi

(Di venerdì 27 gennaio 2023) LahaIn attesa di capire cosa accadrà in vista dell’incoronazione di Re Carlo, il prossimo 6 maggio, il rapporto tra lae i duchi di Sussex resta al centro dei riflettori Secondo alcuni esperti, i reali avrebbero lanciatocontroin occasione di recenti apparizioni pubbliche. In che modo? Facendo scelte precise in termini di abbigliamento e comportamenti Il primo “attacco” riguarda i colori degli abiti indossati dai membri reali.ha più volte sostenuto di aver scelto colori “non colori” per non violare ...