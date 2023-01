La regina Elisabetta | che «ha progettato personalmente la lapide» per la sua corgi Susan

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 27 gennaio 2023) L’amore della compianta sovrana per i cani, raccontato in un nuovo libro: «Sua Maestà scrisse un lettera di ringraziamento al veterinario in cui esprimeva la costante paura di perdere la sua cagnolina». E scelse poi lei stessa l’epitaffio: «Per quasi 15 anni, fedele compagna»