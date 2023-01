La rata del mutuo aumenta? Cosa fare per ridurla immediatamente

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ritrovarsi con lata delpuò essere un problema non da poco, soprattutto in questo periodo di forte crisi per tante famiglie. Fortunatamente è possibilequalper correre ai ripari. Comprare casa rappresenta un po’ il sogno di molti ed è considela dimostrazione di avere qualdi proprio per il proprio futuro, magari anche da lasciare ai figli. Farlo non è però così semplice, soprattutto perché sono poche le banche che consentono diquesto investimento se non si ha un contratto a tempo indeterminato (situazione purtroppo sempre più rara). Allo stesso tempo, però in pochissimi hanno il denaro necessario per pagare quasi tutto l’importo richiesto fin da subito. Ilper la casa è un impegno a ...