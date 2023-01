La psicologia della motivazione e del successo e il suo impatto sull’autostima

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 gennaio 2023) I modelli culturali attuali vogliono le persone in grado di riuscire a fare tutto e bene, ovvero di essere produttive sul lavoro, sollecite e affettuose nella vita privata, verso il partner e ancora di più nei confronti dei figli, senza mai subire un inciampo, uno scivolone anche minimo. Una perfezione disperante, potremmo dire, alimentata da una tendenza all’iper-produttività che presenta però un conto importante, alla fine, per la salute mentale e fisica dell’individuo, ancora di più verso le donne, nei confronti delle quali le pressioni sono particolarmente alte. Ci si sente in obbligo di mostrare la versione migliore di sé sempre, senza che vi sia più un confine tra vita lavorativa e privata. L’iper-produttività divora tutto, a cominciare dall’autostima, poiché porta ad andare oltre i propri limiti personali per 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il fenomeno è ormai radicato nell’epoca ...