La proposta di legge FdI | stretta sugli atti osceni e ritorno del carcere Nel mirino anche i clienti delle prostitute

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il provvedimento a prima di firma del viceministro Cirielli per la modifica del codice penale: bisogna tutelare la moralità pubblica e il buon costume

Con una nuovadi, dai toni vagamente razzisti, Fratelli d'Italia vorrebbe introdurre il carcere per chi frequenta lavoratori o lavoratrici del sesso (sex workers) e per il nudismo , praticato, ...Chiuse le indagini Cosa dice ladiLadiè stata depositata a Montecitorio il 13 ottobre . Il primo articolo modifica l'articolo 527 del codice penale prevedendo che ...

La proposta di legge FdI: stretta sugli atti osceni e ritorno del carcere. Nel mirino anche i clienti delle... Corriere della Sera

Proposta legge Fdi contro 'atti osceni', Cirielli: "Prostituzione non c'entra" Adnkronos

Equo compenso: la proposta di legge giunta alla Camera - Podcast Altalex

Atti osceni in luogo pubblico, la proposta di legge di FdI: «Serve il carcere». Ma la maggioranza: «Non è in a ilmattino.it

Ok proposta di legge equo compenso. CNI: un indiscutibile passo avanti per la professione Ediltecnico.it - il quotidiano online per professionisti tecnici

E' quanto prevede una proposta di legge, presentata dal deputato di Fdi, e vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, depositata lo scorso 13 ottobre. "Negli ultimi anni - si legge nella premessa - ...Stretta sugli atti osceni in luogo pubblico. È quanto prevede una proposta di legge di Fratelli d'Italia a prima firma del viceministro Edmondo Cirielli che modifica il codice ...