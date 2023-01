La propaganda russa dietro al rogo del Corano a Stoccolma

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Domenica un politico danese di estrema destra, tale Rasmus Paludan, ha bruciato una copia deldi fronte all’ambasciata turca ain un atto dimostrativo. L’account Twitter Bad Baltic States, che osserva l’area baltica, ha raccolto informazioni da diversi media svedesi, russi e statunitensi per tracciare il profilo completo di Paludan e, soprattutto, del giornalista che lo ha pagato per compiere quell’atto, Chang Frick. E ha scoperto come l’atto sia stato organizzato dalladel Cremlino. Frick, di nazionalità svedese, ha lavorato per il canale russo Russia Today, ha spesso viaggiato a Mosca e ha creato un proprio sito di informazione alternativa in Svezia. Il quotidiano Svt Nyheter riporta che la tassa di autorizzazione per la manifestazione di domenica è stata pagata appunto dal giornalista il quale sostiene di ...