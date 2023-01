(Di venerdì 27 gennaio 2023) 'Laè laperla cultura'. Lo spiega Ruth Dureghello,di, in una intervista All'AGI in occasione...

... ha descritto le proposte elaborate dalladel Parlamento Roberta Metsola come 'un passo ...obbligatoria per i rappresentanti dei Paesi terzi e ha sottolineato che le proposte di riforma...... Ladel Parlamento europeo Roberta Metsola, in visita ufficiale a Madrid, Spagna, incontra ildel Senato Ander Gil e interviene alla cerimonia del Senato in occasione...

Erik Lavévaz si è dimesso da presidente della Valle d’Aosta Il Post

Pennacchio nuovo presidente della Pontificia Accademia ecclesiastica Vatican News

La presidente della comunità ebraica di Roma: “La comunicazione è la vera sfida per tutelare la Memoria” Globalist.it

Somma Vesuviana. Città Metropolitana, Giuseppe Nocerino (FdI) eletto presidente della commissione Trasparenza Virgilio

Omegna, elezioni senza ballottaggio: manca solo il decreto del Presidente della Repubblica La Stampa

“La Giornata della Memoria deve essere anche il giorno della responsabilità – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – soprattutto per il mondo del calcio che, con le sue diverse ...Il messaggio della premier: coltivare ogni giorno il nostro impegno per la memoria, accrescerne la consapevolezza nelle giovani generazioni ...