La Premier League continua a spendere cifre altissime | offerta monstre dell’Arsenal al Brighton per Caicedo

Offerta monstre dell'Arsenal per Moises Caicedo del Brighton. Lacontinua a spendere cifre folli L'Arsenal avrebbe offerto circa 60 milioni di sterline per portarsi a casa il centrocampista del Brighton Moises Caicedo. Secondo Fabrizio Romano, anche ...Come altri campionati europei, la Serie A è in ritardo rispetto allainglese in termini di entrate e sta cercando modi per rilanciare il suo appeal globale. Ricordiamo che JPMorgan era ...

Arsenal da titolo, ma…. Premier, mancano i centravanti La Gazzetta dello Sport

Klopp e il redivivo Arthur: "Ora corre..." Tuttosport

"Ancelotti jr saluta il papà Piace in Premier League" Corriere dello Sport

Everton, Sean Dyche è il nuovo tecnico. Vinta la concorrenza di Bielsa e Ancelotti jr La Gazzetta dello Sport

Everton, proseguono i contatti con Marcelo Bielsa: “El Loco” è a Londra per trattare Mediagol.it

L’Arsenal avrebbe offerto circa 60 milioni di sterline per portarsi a casa il centrocampista del Brighton Moises Caicedo. Secondo Fabrizio Romano, anche il Chelsea aveva fatto un’offerta di 55 milioni ...Il futuro di Zaniolo potrebbe essere in Premier League Non è ancora chiuso il discorso Zaniolo-Premier League. Come riportato da ilmessaggero.it, infatti, l’entourage del calciatore è pronto ad ascolt ...