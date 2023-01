(Di venerdì 27 gennaio 2023) - La presidente della Commissione Europea ha illustrato il piano per affrontare l'emergenza migranti ai 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione in vista del vertice straordinario che si terrà il 9 e ...

- La presidente della Commissione Europea ha illustrato il piano per affrontare l'emergenza migranti ai 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione in vista del vertice straordinario che si terrà il 9 e ...... maggiori rimpatri e un'efficace solidarietà ai Paesi in difficoltà, come sottolineato in unaai Capi di Stato Ue dalla presidente della Commissione europea, Ursulader ...

Von der Leyen invia agli Stati membri una lettera con le proposte per una gestione dei migranti Agenzia Nova

La lettera di von der Leyen ai leader Ue sulla migrazione EuNews

Von der Leyen apre all’ipotesi di usare fondi Ue per costruire muri anti-migranti Linkiesta.it

La lettera di Von der Leyen sull'immigrazione. 'La Ue punti sui confini esterni forti' TGLA7

La Commissione Ue: non finanziamo muri alle frontiere Agenzia askanews

La presidente della Commissione Europea ha illustrato il piano per affrontare l'emergenza migranti ai 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione in vista del vertice straordinario che si terrà il 9 e ...Una lettera che, in altre parole, rappresenta la summa dell’approccio del gabinetto von der Leyen sia sul breve sia sul medio termine e per la cui implementazione è necessaria l’azione dei 27 Paesi ...