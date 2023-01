La Juventus rischio retrocessione in B | ecco la prova

(Di venerdì 27 gennaio 2023) La ferita della penalizzazione di 15 punti è ancora aperta per la squadra bianconera che però dovrà fare i conti anche con l’inchiesta legata agli stipendi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La penalizzazione dellaha colpito tutti, non solo il club bianconero. Le società rivali non si sono pronunciate sulla sentenza della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Entrate e Danilo La cessione di McKennie al Leeds frutterebbe allauna plusvalenza attorno ... dal momento che con la partecipazione alla Champions (e alle coppe europee in genere) a, ...... visto che le quote di un possibile declassamento dellain serie B sono altissime , con ildi perdite corpose nei pagamenti. Si tratta di un pericolo "drastico" per il club, ma non ...

Stipendi Juventus, 16 giocatori a rischio squalifica per un mese. Repubblica conferma il lodo Ziliani - ilNapolista IlNapolista

Repubblica - Clamoroso Juve: 16 calciatori a rischio squalifica per caso stipendi Tutto Napoli

Juventus, rischio di un'altra stangata: possibili altri 15 punti di penalizzazione Milan News 24

Juventus, manovra stipendi: rischio squalifica di un mese per i tesserati. C'è anche Dybala LAROMA24

Juve senza Champions Rischio per gli sponsor: Jeep può tagliare i ricavi Calcio e Finanza

Le agenzia di scommesse rischiano di dover pagare forti somme per una quota su cui regna l'incertezza dettata da questioni giudiziarie ...Arrivano brutte notizie per i rossoneri e per il reparto difensivo: martedì contro la Lazio c’è stato l’ennesimo infortunio. C’è stata subito qualche preoccupazione quando Fikayo Tomori ha chiesto il ...