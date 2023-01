La guerra in Ucraina fa volare l’export di armi Usa +49% Il colosso Lockheed Martin | “Pronti a fornire i jet F16 a Kiev”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Diciassette miliardi di dollari. A tanto ammonta il dividendo dellainper l’industria degli armamenti statunitensi. I dati sono stati diffusi dal dipartimento di Stato degli Stati Uniti e segnalano come il valore delle esportazioni diamericani abbia raggiunto nel 2022 i 52 miliardi di dollari, in rialzo del 49% rispetto ai 35 miliardi del 2021. Il “merito” va soprattutto alla Germania che ha comprato prodotti made in Usa per 8,4 miliardi, seguita dalla Polonia (6 mld) con il maxi ordine di 250 carri armati Abrams. Berlino è impegnata in un importante piano di riarmamento per cui sono stati messi a bilancio 100 miliardi di euro. La Finlandia ha comprato missili tattici e missili terra – aria per circa 600 milioni di dollari. Ordini di missili e razzi da mezzo miliardo di dollari dalla Lituania, dall’Olanda (1,2 ...