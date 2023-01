La Grande Sfida 2023 | al via l’atteso evento annuale di Ram Consulting Italia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiIl 23 febbraiouna ricca giornata di formazione e informazione vedrà professionisti del settore incontrarsi alla Città della Scienza per quello che si prospetta essere un’occasione da non perdere. Dopo l’inaugurale del 2017 all’Hotel Santa Lucia sul lungomare di Napoli, l’edizione 2018 all’Hilton Sorrento Palace, il record di presenze del 2019 al Lloyd’s Baya Hotel di Vietri sul Mare, l’edizione online 2020 e il Tour in 4 tappe a Ben, Caserta, Battipaglia e Bari dell’autunno 2021, Latorna a Napoli e con un format rinnovato e ricco di contenuti. Gianni Sasso sarà il primo speaker della giornata. Classe 1969, di Ischia, amputato ad una gamba a 16 anni per un incidente, ha reso la sua vita straordinaria diventando un atleta paralimpico di molte ...

... ma ugualmente incapace di vincere questaproprio quando sembrava che potesse avere un'... Straordinario, sì: eesaltazione, subito. Bastava dare un'occhiata, ieri sera, ai forum più ...Coglierò questa opportunità e mi preparerò per questogiorno ', ha dichiarato in conferenza ... Lacon Djokovic Per Stefanos Tsitsipas, che come Novak Djokovic non ricorda la finale all'...

La Grande Sfida a Parma - Ruoteclassiche Ruoteclassiche

Si avvicina la grande sfida Juvi-Vanoli del 5 febbraio: già in vendita i ... SportGrigiorosso

Pallavolo di Superlega: grande sfida per la Top Volley Cisterna ... Radio Studio 93

Volley, Valsabbina senza pressione verso la grande sfida con Roma per la Coppa Italia Giornale di Brescia

Australian Open, Victoria Azarenka: "Con Rybakina sarà una grande ... TennisItaliano.it

Pronostici Serie A 20a giornata, da venerdì a lunedì torna il campionato di calcio italiano con big match Napoli-Roma.L’Università degli Studi del Sannio ha inaugurato ufficialmente l’anno accademico 2022/2023. Si tratta del 25esimo anno di età per l’ateneo sannita che ha ...