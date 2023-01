(Di venerdì 27 gennaio 2023) Mentre ilsta preparando la prossima partita di campionato che avverrà domenica sera, alle 20:45 al San Paolo, contro la Roma, la dirigenza partenopea pensa al mercato. Il ds Cristiano Giuntoli aveva sondato il terreno per l’esterno alto Josip. Il calciatore croato sarebbe stato un perfetto sostituto per Kvicha Kvaratskhelia. Con il suo L'articolo

Laavrebbe effettuato lo scatto decisivo per Josip Brekalo superando così la folta concorrenza sul giocatore del Wolfsburg Laavrebbe effettuato lo scatto decisivo per Josip Brekalo superando così la folta concorrenza sul giocatore del Wolfsburg. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società ...Tornata in primo piano la trattativa trae Josip Brekalo , che nei giorni scorsi era stato accostato anche a Udinese, Napoli e soprattutto Dinamo Zagabria. Nelle ultime ore però è ripresa la trattativa fra i viola e il Wolfsburg ,...

La Fiorentina vicina a Brekalo, superato il Napoli DailyNews 24

Fiorentina, scatto per Brekalo: chiusura vicina Calcio News 24

TOP NEWS ore 17 - Ultime dall'Assemblea, Marotta parla di Skriniar. Fiorentina vicina a Brekalo TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA SI Fiorentina, Josip Brekalo non è mai stato così vicino Sportitalia

Fiorentina, vicina la chiusura per Brekalo: pronto un quadriennale ... SPORTFACE.IT

La Fiorentina è ad un passo dall'acquisto di Brekalo: l'ex Torino, ora in forza al Wolfsburg, è pronto al ritorno in Italia. La Fiorentina si sta muovendo molto nelle ultime ore sul fronte Brekalo, ta ...In occasione dell’allenamento quotidiano della Fiorentina di Vincenzo Italiano ... Nonostante quanto si potesse pensare il tecnico gigliato è molto vicino a recuperare Arthur Cabral: l’attaccante ...