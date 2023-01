Tra palloni allontanati ad arte, perdite di tempo e quant'altro, le strategie di Martinez non sono passate inosservate non solo agli spettatori: anche Ifab einfatti hanno seguito con attenzione ...Una mazzata di proporzioni storiche, checompletamente la classifica di Serie A quando ... 2 anni e sei mesi di inibizione dalla FIGC (con richiesta di estensione anche a UEFA e) per ...

La Fifa rivoluziona i rigori: mai più come nella finale di Coppa del Mondo Corriere dello Sport

ESCLUSIVA TMW - La FIFA rivoluziona il mondo degli agenti. Il punto di Avv. Cacciotti e De Montis TUTTO mercato WEB

L'anno zero del calcio virtuale: la rivoluzione licenze tra EA, Fifa ... Calciomercato.com

La FIFA gode dopo il Qatar: c’è la rivoluzione che cambierà per sempre il calcio Newsby

UFFICIALE: Inter, Milan e Roma si sfideranno nella eFootball ... Calciomercato.com

Il 2023 segna un nuovo inizio per il calcio virtuale, un vero e proprio anno zero. Al centro di tutto le licenze, destinate a rivoluzionare la geografia globale del movimento e ad aprire scenari clamo ...La Liga ha presentato denuncia al Tas verso la Fifa per la questione mondiali per club facendo seguito alle minacce ...