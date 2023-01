È arrivata la decisione della Commissione Disciplinare dellasull'Uruguay e la sanzione è pesantissima: inflitte quattro giornate di squalifica e un'ammenda di 20mila franchi svizzeri a José Maria Gimenez e Fernando Muslera , un turno a testa e una multa ...Sila Juve per punire tutti Errato: vanno puniti tutti per salvare il calcio. Questo ... Infine perché non pensare che condannare la Juve sia una ideale strizzata d'occhio a Uefa eche, in ...

La Fifa punisce l'Uruguay: sanzioni pesanti per Cavani e Muslera Corriere dello Sport

Juventus, Corte federale accoglie istanza riapertura processo plusvalenze: -15 punti Sky Tg24

Giocatore punito con il cartellino blu ai Mondiali, commentatore TV ... Fanpage.it

Rigore calciato con... Due piedi. Gol annullato al Fulham AGI - Agenzia Italia

La nazionale Under 17 del Camerun è decimata: in 21 sono anziani ... Fanpage.it

È arrivata la decisione della Commissione Disciplinare della Fifa sull'Uruguay e la sanzione è pesantissima: inflitte quattro giornate di squalifica e un'ammenda di 20mila franchi svizzeri a José ...Quattro calciatori dell’Uruguay sono stati squalificati dalla FIFA per la gazzarra seguita alla partita con il Ghana, l’ultima della ...