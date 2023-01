“La denuncio” Crolla tutto al GF Vip | Donnamaria contro Antonella | “Ho scoperto tutto | basta”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Una discussione dopo l’altra e il rapporto tra i Donnalisi sembra lacerarsi ogni istante che passa nello spiato appartamento del GF Vip 7. Dopo le furiose liti di ieri pomeriggio alle quali hanno assistito, e partecipato, gli altri vipponi, altra grave lite notturna traFiordelisi ed Edoardo, che parla di denuncia. Sembra assurdo ma la coppia è arrivata persino a questo. Gli attacchi di queste ultime ore si sono sommati a quelli vissuti nelle puntate e nei mesi trascorsi finora al GF Vip 7. Problemi che stanno lacerando il legame diFiordelisi ed Edoardo. Lui ha tirato in ballo la denuncia perché non si fida più di lei. GF Vip, nuovo caso suSfogandosi nel cortiletto con gli amici Luca Onestini e Nicole ...

Tuttosolo quattro anni dopo, quando Euromaidan, un movimento ancora più politicizzato e violento degli "arancioni" costringe Yanukovich alla fuga e l'Ucraina si rende davvero indipendente da ...Se parlotutto: non importa chi vince o perde le elezioni, si torna a elezioni a Natale. ... Ora io loper calunnia, non l'ho ancora fatto perché è stato un vortice in questi giorni, e ...

Crolla il controsoffitto nella centrale operativa della questura di Genova. La denuncia del Siap: “Lavoriamo … Il Secolo XIX

Crolla cimitero a Benevento, 200 bare disperse nel torrente Tag24

Cimitero, altri 6 feretri liberati dal fango ilmattino.it

Sant’Agata de’ Goti, frana il cimitero: bare e urne finiscono nel torrente Corriere del Mezzogiorno

"Perché ho detto no a un milione". L'uomo che ha fatto crollare il sistema delle tangenti in Veneto: "Mai pen… la Repubblica

Chukwu era il creatore supremo, Amadiora il dio del fulmine, Ani la dea della Terra, Akalogoli lo spirito del male... E in una caverna nel ventre della collina vaticinava un oracolo per bocca degli an ...“Da anni ormai denuncio i ben noti problemi strutturali che interessano il cimitero vecchio di Modica ed adesso quanto accaduto in provincia di Benevento mi porta a dover ancora una volta esortare chi ...