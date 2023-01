(Di venerdì 27 gennaio 2023) Il popolo danese non ha preso bene il nuovo piano del governo per aiutare ale spese delleper la guerra in. La coalizione di governo guidata dalla primo ministro ...

"Abbiamo un determinato modo di fare le cose qui in. Noi negoziamo con il nostro datore di lavoro. E i sindacati negoziano i nostri diritti di lavoratori. Il governo non dovrebbe essere in ...Le valutazioni Sono diversi i governi europei che stanno facendo valutazioni in questa direzione: laabolirà i voli tutti i voli interni a partire dal 2030, a meno che non si trovi la ...

La Danimarca pensa di annullare una festa nazionale per finanziare la Difesa e le armi in Ucraina Globalist.it

La Danimarca pensa di introdurre il servizio militare per le donne Scenarieconomici

Svezia e Danimarca brindano con il vino italiano bio: il Belpaese ... WineNews

Grillo pensa alle rapine in Danimarca: tutto fa brodo per promuovere ... ilGiornale.it