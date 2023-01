La compagnia aerea non gli dà notizie sui suoi quattro cani | lui perde le staffe e si dispera | il video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Se avete visto ildell’uomo che urlato mentre si trova in aeroporto a Istanbul, ebbene vorremmo spiegarvi come stanno davvero le cose. Il passeggero stava per volare in Svizzera con ima, quando ha chiesto di vederli, laha detto che non era possibile. Lui ha iniziato a urlare: “Dove sono i miei?”. Dunque, ierano (e sono) vivi e menomale ma l’uomo non ha potuto avere informazioni su di loro. Per questo si è infuriato. E molti, anzi moltissimi, sono stati gli utenti di Twitter e TikTok solidali con lui: “Se fosse successo a me avrei fatto peggio”, “Trovateli! Fateglieli vedere”, “Mamma mia che tragedia”, si legge. Public meltdowns are almost always ill-advised but if an airline ...