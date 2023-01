La cantante Karin Ann lancia “For a moment” Il nuovo singolo che sensibilizza sui temi LGBTQ+ e incoraggia il dibattito politico

Leggi su newsagent

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ascolta il brano: https://gyro.to/foraGuarda il video: https://youtu.be/9TydYqbuAUI “L’attenzione verso i dirittista cambiando anche nell’Est Europa” affermaAnn,slovacca in lancio con un, idolo della Generazione Z dell’Est Europa, promotrice dei diritti umani e, scelta da Spotify per la campagna internazionale Equal Global come testimonial dei Diritti umani eper le sue canzoni contro i regimi reazionari. “Anche la band statunitense dei Black Eyed Peas, in occasione del concerto di Capodanno alla Tv polacca ha cantato indossando la fascia arcobaleno per contestare l’omofobia al governo e sostenere i diritti. Stessa cosa che ho fatto io nel luglio 2021 durante una ...