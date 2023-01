Kvernadze altro georgiano seguito dal Napoli | gol favoloso – VIDEO

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Giorgiè un giocatoreche piace al, ha messo a segno un gol bellissimo allo Sturm Graz. C’è unche è finito nel mirino della SSCN di Aurelio De Laurentiis ed èdi proprietà della Dinamo Batumi, lo steso club di Kvicha Kvaratskhelia. Da qualche mese si parla di un interessamento delper questo giocatore che è finito sul taccuino di Cristiano Giuntoli. Ma chi è? È un attaccante di 19 anni dal fisico possente con 188 centimetri di altezza, che gli permettono delle ottime doti nello stacco di testa. Ma non difetta in mobilità e tecnica come dimostra il gol disegnato nella sfida tra Dinamo Batumi e Sturm Graz.: il ...

Il Napoli ha dimostrato al calcio italiano che esistono mercati alternativi, quasi inesplorati, dove si possono comprare talenti come Khvicha Kvaratskhelia , otto gol e dieci assist tra Serie A e ...è ungiovane talento che gioca nello stesso ruolo di Kvaratskhelia. Il modo in cui tratta la palla è simile. Non mi stupisce che sia nel mirino del Napoli. Credo che ora gli scout ...

Kvernadze come Kvara: scopriamo l’altro georgiano che piace al Napoli Corriere dello Sport

Chi è Giorgi Kvernadze, il nuovo "Kvara" ad un passo dal Napoli numero-diez.com

Napoli, effetto Kvaratskhelia: osservatori in Georgia per Kvernadze ... Calciomercato.com

Napoli, un altro georgiano per Giuntoli Occhi su Kvernadze ilmattino.it

Kvernadze come Kvara: giocherà nella Dinamo Batumi. Il Napoli lo tiene d'occhio AreaNapoli.it

In Georgia si fa un gran parlare di Giorgi Kvernadze, designato come l'erede di Khvicha Kvaratskhelia. In Georgia si fa un gran parlare di Giorgi Kvernadze, designato come l'erede di Khvicha Kvaratskh ...Kvernadze si trasferirà alla Dinamo Batumi come fece Kvaratskhelia prima di venire al Napoli. La società partenopea lo sta monitorando.