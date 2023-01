KSM avvia le attività per la security del Porto di Genova

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 27 gennaio 2023) KSM ha iniziato il nuovo anno all’insegna dell’operatività aldi, uno degli scali più strategici del nostro Paese. L’azienda, leader nel settore della sicurezza, ha dato il benvenuto al 2023 con un nuovo appalto, che prevede la presenza di 70 guardie particolari giurate, tutte altamente formate, e anche dell’unità cinofila.L’avvio dellealdirappresenta una scommessa vinta per KSM, che ha richiesto un forte impegno, soprattutto nelle fasi organizzative e legate al passaggio di consegne per l’operatività (ta ufficialmente alla mezzanotte dello scorso 31 dicembre). "La presenza di KSM aha un forte valore perché oltre a una dimensione professionale, avere acquisito questa responsabilità certifica nei fatti il progress in ...