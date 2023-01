Kragl | “Adesso serve furbizia | il mio Benevento più forte di questo Frosinone”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti– Dopo aver giocato in Austria la prima parte di stagione, Oliverè tornato in Italia. Dal 6 gennaio veste la maglia del Messina, impegnato in una delicata lotta salvezza nel girone meridionale di serie C. Abbandonato l’ultimo posto nelle prime gare del 2023, i siciliani danno l’impressione di poter uscire immediatamente dalla palude. “Abbiamo vinto tre partite e la prospettiva è già migliorata, anche se ci sarà da battagliare. Mi auguro che accada la stessa cosa anche al”. Nel Sannio ha collezionato 28 presenze, 8 assist e 5 gol nel campionato di serie B 2019/20, vinto ‘a suon di record’. Oggi nel vedere ilnelle zone basse gli sembra di essere davanti a uno scherzo: “Da non credere, soprattutto se guardo l’organico. I giocatori a disposizione non sono ...