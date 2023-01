Kiron | in leggero calo il mercato dei mutui in Italia

(Di venerdì 27 gennaio 2023) MILANO – Le famigliene hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 12.736 milioni di euro nel terzo trimestre 2022. “Rispetto allo stesso trimestre del 2021 si registra una diminuzione delle erogazioni pari a -9,9 %, per un controvalore di oltre 1.844 milioni di euro – afferma Renato Landoni, Presidente di Kìron Partner SpA – È quanto emerge dai dati riportati nel report Banche e istituzioni finanziarie – III trimestre 2022 pubblicato da Banca d’nel mese di Dicembre”. “Se con il quarto trimestre di chiusura del 2021 si era registrato il primo segno meno dopo otto trimestri di rialzo consecutivi, i trimestri successivi del 2022 hanno fatto registrare un rallentamento più accentuato seppur non ancora preoccupante. Se analizziamo i dati relativi alle erogazioni è evidente una lieve diminuzione del -1,5% delle operazioni a ...

