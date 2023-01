“Juventus in Serie B” | perché c’è panico tra i tifosi | la scoperta delle ultime ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Adesso idellasono seriamente preoccupati e lo spettro dellaB sta incombendo nuovamente, a distanza di 17 anni dall’ultima volta. Sono usciti fuori dei dettagli davvero clamorosi, che stanno mettendo in allarme milioni di supporter sparsi in tutta Italia. In particolare, una decisione che è stata presa in questi giorni farebbe ipotizzare il peggio, anche se non siamo in presenza di notizie ancora ufficiali. Ma già ciò che è successo recentemente ha iniziato a far rattristare molta gente. Adesso c’è per lal’incubo dellaB, ma i sostenitori hanno già dovuto fare i conti con una pesantissima penalizzazione in classifica di 15 punti a causaplusvalenze. Da essere praticamente in seconda posizione si è ritrovata decima con 23 punti ...