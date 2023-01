Juve Stabia | si è dimesso il tecnico Leonardo Colucci | il comunicato

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLacomunica che ilha presentato, in data odierna, le sue dimissioni da allenatore della prima squadra per motivi personali. Insieme al, ha rassegnato le dimissioni anche il collaboratore Giuseppe Montanaro. La società ringrazia ile il collaboratore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune in campo professionale ed umano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il club biancorosso ha ufficializzato l'acquisto di Edoardo Sarri, portiere classe '99 che proviene dalla. Il 23enne nato a Prato ha firmato a titolo definitivo fino a giugno 2023 e ...Castellammare di. Edoardo Sarri e Biagio Maresca salutano la, ma con modalità diverse. Per Sarri è addio a titolo definitivo: l'estremo difensore classe '99 si trasferisce al Bari dell'ex direttore sportivo gialloblé, Ciro Polito . Maresca passa ...

