Juve-Monza | calciatori in mutande VIDEO

(Di venerdì 27 gennaio 2023), allenamento a porte aperte in vista della sfida contro lantus: per ringraziarli della loro vicinanza, i ragazzi di Palladino hanno...

Ventisei le gare giocate dallain stagione, 14 i gettoni di presenza di Angel Di Maria, arrivato quest'estate a Torino dopo un lungo corteggiamento in prima persona da parte di Allegri, a parametro zero dal Psg e con un ...Nel 1987 il passaggio al. A Marotta viene chiesto chi sia il giocatore che l'ha fatto più ... Tornerebbe allase glielo proponessero "Sono contento del percorso fatto. All'Inter mi trovo ...

Juve al lavoro, Pogba e Vlahovic pronti: test con la Next Gen in vista Monza Tuttosport

Di Maria: a Monza il punto più basso in bianconero, ma ora può prendersi i gradi di leader Juve La Gazzetta dello Sport

Juve, prove di intesa tra Vlahovic e Pogba: rientro imminente, c'è il Monza nel mirino ilBianconero

La Juve batte il Monza con i gol di Kean e Chiesa: è ai quarti di Coppa Italia Corriere dello Sport

Dopo il gol all'esordio l'argentino campione del Mondo ha giocato poco più della metà delle gare stagionali (14 su 26, con 10 partite saltate per infortunio), restando in campo per 90' in una sola occ ..."Non lascio la Juve". Pogba-Vlahovic, intesa e gol: "Rieccoci!". Nell'amichevole contro la Next Gen Max Allegri può sorridere: doppietta (più assist) del 'Polpo' e tripletta di Dusan. Buone sensazioni ...